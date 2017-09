Patronát nad Fashion show recyklovanej módy prevzala Lýdia Eckhardt

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Módna návrhárka Lýdia Eckhardt sa opäť rozhodla podporiť Fashion show recyklovanej módy. Tento rok nad projektom dokonca prevzala patronát. Špecifická módna prehliadka predvedie, že krásne modely môžu vzniknúť aj z materiálov, o ktorých by sme to na prvý pohľad nepovedali. Tento rok návštevníci uvidia modely vyrobené z PVC materiálov. Organizátori zo združenia Resonance chcú poukázať aj na to, že na dne Tichého oceánu sa nachádza obrovská škvrna z plastov, šesťkrát väčšia ako Francúzsko, pritom sa tieto materiály dajú kreatívne využiť."Som šťastná, že aj na Slovensku vznikajú projekty, ktoré upozorňujú na alarmujúci stav našej planéty," hovorí Lýdia Eckhardt s tým, že aj v minulosti vnímala potrebu recyklácie a citlivejšieho vzťahu k prírode. Módnu návrhárku však najviac zasiahlo jej cestovanie a reálne poznanie života v iných krajinách: "Uvedomila som si, ako ťažko a za akých naozaj neľudských podmienok musia mnohí ľudia pracovať, aby nám splnili túžbu po módnosti a tiež uspokojili vrtochy módy. Viem, že nezmením celý svet, ale seba zmeniť môžem. Tlieskam nadšencom, ktorí pripravujú recyklované modely a možno práve touto formou silnejšie zasiahnu aj okolie," komentovala slovenská módna ikona svoju podporu projektu, do ktorého sa zapojili renomovaní aj začínajúci návrhári spoločne s vybranými študentmi stredných a vysokých škôl dizajnérskych odborov. Modely vyrobili špeciálne pre túto prehliadku.Ambasádorkou prehliadky recyklovanej módy je opäť Babsy Jagušák Heribanová, ktorá sa dlhodobo angažuje v projektoch podporujúcich myšlienku slow fashion. "Málokto vie, že na svete už nie je len šesť kontinentov. Ten siedmy sa nachádza v Tichom oceáne a jeho rozmer bol pred pár rokmi šesťkrát väčší ako Francúzsko. Ide o obrovskú škvrnu z odpadkov a plastov, ktoré sa v dôsledku rôznych vplyvov doslova menia na plastovú polievku. Preto veľmi fandím značkám a projektom, ktoré na tento problém upozorňujú a snažia sa rôznymi kanálmi prispieť k riešeniu. Móda z PVC určite pomáha šíreniu osvety," vysvetľuje Jagušák Heribanová.Vybrané modely si záujemcovia budú môcť na mieste zakúpiť v charitatívnej tichej dražbe. Výťažok pôjde na pomoc rodinám v núdzi. Podľa Zuzany Aichovej zo združenia Resonance bude z čoho vyberať. Predvádzať sa budú napríklad modely priekopníčky recyklovanej módy na Slovensku Márie Štranekovej, ďalej víťazky minuloročných Bratislavských módnych dní v projekte Nové tváre módnej scény Veroniky Kopálovej. "Návrhárky Janky Polákovej, ktorá rada experimentuje s materiálmi, Martinky Marekovej Kuipers s jej značkou Bartinki, či Vivien Babicovej, ktorá buduje svoju značku v rámci Ateliéru dizajnu oděvů Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Františka Benčaťová, študentka vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe, pripravila originálny plastový model, ktorý v sebe nesie symboliku apokalypsy spojenej s hazardným správaním človeka v prírode a návratom k primitívnemu a jednoduchému odevu," uzatvára Aichová.Na netradičnej módnej šou participujú aj študenti z SPŠ Svidník a Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Svoje modely predvedie aj študentka ŠÚV Josefa Vydru Martina Kociánová a študentka súkromnej školy dizajnu Laura Bezúchová. Denisa Bizoňová, tvoriaca pod značkou Zeydee, pripravila pre túto prehliadku kabelky a doplnky, ale i niekoľko modelov, ktoré dotvorila s návrhárkami Martinkou Kuipers a Laurou Bezúchovou. Návštevníci uvidia, aké efektné súčasti odevov môžu vzniknúť z plechových uzáverov.Fashion show recyklovanej módy sa uskutoční 29. septembra v Rafinery Gallery v Bratislave so začiatkom o 19.30 h.TASR informovala Eva Sládková, PR manažérka agentúry Propaganda House.