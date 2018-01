Paul McCartney požičal Mirovi Žbirkovi muzikantov

Na skladbách k Žbirkovmu najnovšiemu albumu sa podieľali aj Robbie McIntosh, Hamish Stuart a Dean Ross. Foto: Fotoarchív Mira Žbirku Na skladbách k Žbirkovmu najnovšiemu albumu sa podieľali aj Robbie McIntosh, Hamish Stuart a Dean Ross. Foto: Fotoarchív Mira Žbirku

Bratislava 11. januára (TASR) - Miro Žbirka sa po krátkom vianočnom oddychu hneď po Novom roku vrátil do legendárnych londýnskych štúdií Abbey Road, kde vznikol aj album MIRO (2015), aby nahral singel na nový album, ktorý vydá na jeseň.Dve nové skladby vznikali v štúdiu 3 pod producentským dohľadom Roba Cassa, ktorý produkoval všetky Žbirkove londýnske nahrávky. Práve on Mira prekvapil, keď k muzikantom Blairovi Cunninghamovi a Pearsovi McIntyreovi, s ktorými už pracoval, prizval aj ďalších skvelých hudobníkov a bývalých spoluhráčov Paula McCartneyho. Na skladbách sa podieľali Robbie McIntosh, Hamish Stuart a Dean Ross, ktorí s Paulom koncertovali a pracovali na albumoch na konci 80. a v prvej polovici 90. rokov. Muzikanti, ktorí okrem spomínaného ex-Beatla hrali s mnohými svetovými hviezdami (Ringo Starr, Average White Band, Norah Jones, Chaka Khan, The Pretenders, Talk Talk, Roger Daltrey, John Mayer, Tina Turner, Aretha Franklin či Tom Jones), vytvorili v štúdiu príjemnú a veľmi profesionálnu atmosféru.„Som z nich nadšený a je to pre mňa veľká vec zahrať si s nimi. Podieľali sa na uznávaných Paulovych albumoch Flowers in The Dirt (s hitmi My Brave Face, This One), Off The Ground (s Hope Of Deliverance), hrali na veľkých celosvetových turné, z ktorých sú fantastické albumy a filmy, aj na jednom z prvých MTV unplugged koncertov, a teraz nahrávajú so mnou. Priblížili ma k najvyššiemu muzikantstvu. Sú to veľkí profesionáli a veľmi príjemní ľudia. Popri práci sme stihli aj trochu zábavy. Keď som pri príchode zo žartu povedal, že pre mňa ten ich veľký mixážny pult bude určite malý, uvoľnila sa atmosféra a všetko fungovalo fantasticky. Nikdy by som si nepomyslel, že budem takýchto borcov sledovať pri práci zblízka, a nie že budem s nimi nahrávať. Rob ma tým veľmi príjemne potešil a prekvapil a už teraz sa teším na ďalšie session, ktoré bude na jar,“ povedal o svojich nových anglických spoluhráčoch Miro Žbirka.Album, ktorý zatiaľ nemá názov a vzniká opäť v Abbey Road, by sa na pultoch mal objaviť v septembri tohto roku. Pre všetkých fanúšikov, ktorí minulý rok nestihli Vianočné Symphonic Tour, alebo si chcú zopakovať jeho nádhernú atmosféru, má Miro Žbirka dobrú správu. Ďalšie koncerty budú 15. decembra v Žiline a 18. decembra v Košiciach. Lístky sú už v predaji.