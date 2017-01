Paul McCartney zažaloval spoločnosť Sony/ATV ohľadom autorských práv

Na snímke britský hudobník a bývalý člen skupiny The Beatles Paul McCartney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. januára (TASR) - Britský rockový hudobník Paul McCartney podal na federálnom súde v newyorskom Manhattane v stredu žalobu na hudobné vydavateľstvo Sony/ATV ohľadom vlastníctva autorských práv na množstvo hitov, ktoré napísal s Johnom Lennonom počas pôsobenia v skupine The Beatles.Autorské práva zakúpil v neslávne známej kauze v roku 1985 americký spevák Michael Jackson, po ktorého smrti boli v plnej miere odpredané danej spoločnosti. McCartney sa chce o vrátenie práv znovu pokúsiť na základe amerického zákona o autorských právach, ktorý takýto krok po určitom čase umožňuje.Prvou skladbou, ktorú by McCartney mohol získať späť, a to v októbri 2018, je Love Me Do. Zvyšok katalógu by mal nasledovať v ďalších rokoch, pričom celý proces by mal byť ukončený v roku 2026.Sir Paul požaduje, aby súd potvrdil, že jeho nároky právne neporušujú žiadny kontrakt ani zmluvu, ktorú by Sony/ATV mohla použiť proti nemu. Spoločnosť sa vyjadrila, že voči McCartneymu prechovávauviedla spoločnosť vo vyhlásení s tým, že podanie žaloby ju. Sony/ATV označila McCartneyho krok za