Paulína Fialková vybojovala bronz v stíhacích pretekoch na MS

Na snímke slovenská reprezentantka Paulína Fialková. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Výsledky



muži



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Aleksej Volkov 31:29,0 (1), 2. Anton Šipulin (obaja Rus.) +43,7 (4), 3. Krasimir Anev (Bul.) 1:18,1 (2), 4. Sergej Kľačin (Rus.) 1:36,3 (4), 5. Tomáš Hasilla (SR) 1:40,9 (5), 6. Vladimir Čepelin (Biel.) 1:46,7 (4), ...11. Martin Otčenáš 2:37,1 (6), 14. Matej Kazár 3:21,0 (2), 15. Michal Šima 3:47,9 (6)



ženy



stíhacie preteky na 10 km: 1. 1. Svetlana Slepcovová (Rus.) 31:26,7 (5), 2. Nadija Bielkinová (Ukr.) +10,9 (2), 3. Paulína FIALKOVÁ (SR) 27,2 (5), 4. Oľga Dmitrijevová (Rus.) 29,3 (6), 5. Baiba Bendiková (Lot.) 30,0 (1), 6. Darja Jurkevičová (Biel.) 32,3 (1), ...18. Ivona Fialková (SR) 4:05,1 (6)



juniorky



stíhacie preteky na 10 km: 1. Natalia Uškinová 31:31,7 (1), 2. Kristina Rezcovová +58,6 (7), 3. Valerija Vasnecovová (všetky Rus.) 1:16,8 (6), ...17. Veronika Machyniaková 6:51,3 (4), 21. Júlia Machyniaková (obe SR) 10:11,0 (4)

Čajkovskij 27. augusta (TASR) - Na MS v letnom biatlone v ruskom Čajkovskom slovenská výprava dovedna vybojovala štyri medaily (0-2-2). Po striebre štafetového mixu, striebre Paulíny Fialkovej a bronze Tomáša Hasillu v šprinte pribudla v záverečnom dni ďalšia bronzová medaila. P. Fialková v nedeľných stíhacích pretekoch na 10 km skončila tretia, za víťaznou Ruskou Svetlanou Slepcovovou zaostala o 27,2 sekundy, od striebra Ukrajinky Nadiji Bielkinovej ju delilo 16,3 sekundy.V historickej bilancii nazbieral slovenský biatlon na letných MS už 44 medailí (10-12-22), P. Fialková medzi ženami dve, obe teraz v Čajkovskom, so striebrom a bronzom.Na trať vybehla P. Fialková druhá a snažila sa zmazať 41-sekundovú stratu zo šprintu na Rusku Slepcovovú. Spočiatku sa jej to nedarilo, Ruska obe úvodné ležky zvládla bezchybne, no v tretej streľbe stojmo trikrát minula terč, vo štvrtej dva razy a P. Fialková so streľbou 1-2-2-0 sa k nej dosť priblížila. Ukrajinku Bielkinovú na druhú priečku posunula strelecká bilancia 2-0-0-0.Medzi mužmi obsadil Tomáš Hasilla v stíhacích pretekoch 5. priečku. Na 12,5 km trati zvíťazil Rus Volkov, slovenského biatlonistu od neho delilo 1:40,9 minúty.Hasilla po bronze v šprinte mal šancu na ďalší medailový prienik, veľa času však pri streleckej bilancii 1-0-2-2 stratil na trestných okruhoch. Na 11. mieste obhajca titulu Martin Otčenáš 2-2-2-0 mieril o čosi horšie, 14. Matej Kazár (0-2-0-0) v streľbe zasa vynikol, keď presnejšie strieľal už len víťaz, a 15. Michal Šima (3-0-2-1) doplatil najmä na úvodnú ležku.