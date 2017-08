Paulo Coelho je najprekladanejším žijúcim spisovateľom

Na snímke spisovateľ Paulo Coelho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro/Bratislava 24. augusta (TASR) – Paulo Coelho, brazílsky spisovateľ, riaditeľ divadla, autor divadelných hier, textár, skladateľ, žurnalista a autor kultového románu Alchymista, ktorý sa stal literárnym fenoménu 20. storočia, sa 24. augusta dožíva 70 rokov.Paulo Coelho de Souza sa narodil 24. augusta 1947 v Rio de Janeiro v Brazílii. Vyrastal v silno veriacej, katolíckej rodine. Navštevoval jezuitskú školu svätého Ignáca (Colégio de Santo Inácio) v Rio de Janiero. Už ako teenager túžil byť spisovateľom. S tým nesúhlasili jeho rodičia a najmä jeho otec, ktorý chcel mať zo syna inžiniera, ktorým bol aj on.Kvôli jeho introverzii a neochvejnej snahe byť spisovateľom, ho rodičia až trikrát internovali do psychiatrického liečebného ústavu, kde absolvoval aj liečbu elektrošokmi. Práve pobyty v liečebni ho neskôr inšpirovali pri písaní knihy Veronika sa rozhodla zomrieť (1998). Ako neskôr na margo rozhodnutia rodičov umiestniť ho v ústave uviedol: "Po skončení strednej školy ho zapísali rodičia na právnickú školu. Tú po roku opustil. Svoju pozornosť sústredil na divadlo, písal texty pre Elisa Reginu, Ritu Lee a najmä pre úspešnú brazílsku rockovú ikonu Raula Santosa Seixasa. Spolupráca s Raulom Seixasom ovplyvnila Coelha aj pri motívoch viacerých jeho textov piesní, v rámci ktorých sa začali objavovať prvky mágie a okultizmu. Z obdobia jeho spolupráce so Seixasom pochádzajú aj jeho najznámejšie texty piesní "Eu nasci há dez mil anos atrás", "Gita" a "Al Capone".Paulo Coelho určitý čas žil aj ako hippie – cestoval po krajinách Južnej Ameriky, severnej Afriky a Európe a ako mnohí jeho vrstovníci v 60. rokoch minulého storočia, začal experimentovať aj s drogami.V roku 1973 sa Paulo Coelho s Raulom Seixasom stali členmi organizácie Alternatívne spoločnosti, kvôli čomu nakoniec obaja pre ich anarchistické aktivity skončili vo väzení. Po prepustení na slobodu sa Coelho zamestnal v gramofónovej spoločnosti Polygram a presťahoval sa do Londýna v Spojenom kráľovstve. Práve tu sa postupne začínal čoraz intenzívnejšie venovať literatúre a písaniu. V roku 1979 stretol svoju dávnu priateľku Christinu Oiticicovu, s ktorou sa oženil a žije s ňou dodnes.Počas svojho pobytu v holandskom Amsterdame zažil "mystické stretnutie", na základe ktorého sa vydal na púť do španielskeho mesta Santiago de Compostela. Inšpirovaný púťou a duchovným prebudením vydal v roku 1987 knihu Pútnik z Compostely (Mágov denník). Ako neskôr uviedol:V roku 1988 vydal svoj najúspešnejší kultový román Alchymista, označovaný aj za "rozprávku pre dospelých", ktorý sa stal prvým brazílskym bestsellerom a neskôr aj celosvetovým fenoménom. Vďaka Alchymistovi sa Paulo Coelho dostal do Guinessovej knihy rekordov, ako najprekladanejší žijúci autor (celkovo skončil druhý za Williamom Shakespearom). Román, ktorý vyšiel v 150 krajinách sveta bol preložený do 83 svetových jazykov, pričom sa ho predalo vyše 81 miliónov kópií.Medzi ďalšie, aj na Slovensku vydané diela Paula Coelha patria napr. Valkýry (1992), Na brehu Rio Piedra som si sadla a plakala (1994), Démon a slečna Prymová (2000), Jedenásť minút (2003), Záhir (2005), Víťaz je sám (2008), Alef (2010), Rukopis z Akkry (2012), Cudzoložstvo (2014), Špiónka (2016).Za svoje diela a aktivity získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení. V roku 1995 dostal francúzsky Rád umenia a literatúry, v roku 1999 mu počas Svetového ekonomického fóra udelili cenu Crystal Award , galícijsky guvernér ho vyznamenal Zlatou medailou Galície za šírenie významu Svätojakubskej cesty, ktorá sa začína vo Francúzsku a končí v Španielsku v meste Santiago de Compostela a francúzska vláda mu udelila Rad Čestnej légie.Paulo Coelho je od roku 1996 poradcom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v rámci projektu duchovného zbližovania a dialógu medzi kultúrami.V roku 2000 v Rio de Janiero otvoril Inštitút Paula Coelha, organizáciu, ktorá pomáha menej privilegovaným členom brazílskej spoločnosti, predovšetkým deťom a starým ľuďom. Ako priaznivec sociálnych sietí a elektronických médií v roku 2014 umiestnil všetky diela a literárne dokumenty na svoju virtuálnu stránku Foundation Paulo Coelho & Christina Oiticica. Na Facebooku zdieľa jeho stránku vyše 30 miliónov priaznivcov, vyše 12 miliónov priaznivcov má na sieti Twitter.