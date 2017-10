Pavel Bělobrádek ostáva predsedom KDU-ČSL

Pavel Bělobrádek. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 27. októbra (TASR) - Pavel Bělobrádek zostáva na čele KDU-ČSL. Rozhodli o tom v piatok delegáti na celoštátnej konferencii strany.Jeho zotrvanie vo funkcii podľa spravodajskej stanice ČT24 podporilo 56 z nich, proti sa vyslovilo 13. Bělobrádek dal svoju funkciu k dispozícii po voľbách do Poslaneckej snemovne, v ktorých ľudovci získali len 5,8 percenta hlasov, vďaka čomu si zabezpečili desať mandátov.KDU-ČSL na konferencii tiež odmietla podporu menšinovej vlády ANO. "Celoštátna konferencia potvrdila názor predsedníctva i celoštátneho výboru, že KDU-ČSL do vlády (vedenej Andrejom Babišom) nevstúpi a nepodporí ani menšinovú vládu ANO 2011. Sme pripravení byť konštruktívnou opozíciou. V okamihu, keď bude menovaný Andrej Babiš, ako deklaroval pán prezident, odchádzame do opozície," povedal podľa ČT24 Bělobrádek na tlačovej konferencii.