Pavilón v žiarskom parku chcú začať opravovať na jar

Žiar nad Hronom 5. februára (TASR) - V priebehu tohto roka by mal dostať historický pavilón nachádzajúci sa v žiarskom Parku Štefana Moysesa nový vzhľad. Mesto sa chce v najbližšej dobe pustiť do jeho rekonštrukcie. Podľa Martina Baláža, vedúceho kancelárie primátora, sa podarilo na tento účel získať mestu dotáciu z ministerstva kultúry, celá renovácia by mala stáť do 40.000 eur.Pavilón, ktorý miestni zvyknú nazývať aj ako kaplnka, nikdy nebol sakrálnou budovou. Objekt bol súčasťou parku biskupského kaštieľa. Postavený bol v barokom štýle pravdepodobne pri rekonštrukcii kaštieľa koncom 18. storočia. V 19. storočí ho zrekonštruovali v neogotickom štýle.V súčasnosti je okrem strechy budova v schátranom stave.priblížil Baláž. Po rekonštrukcii by mal slúžiť ako stála expozícia biskupskej tradície v meste.dodal Baláž s tým, že s prácami na obnove by chceli začať už na jar.V tesnej blízkosti pavilónu sa nachádza rozprávkové ihrisko s perníkovou chalúpkou. Aj s touto atrakciou žiarskeho parku má samospráva ďalšie plány. Podľa Baláža chcú ihrisko doplniť o lanovú dráhu určenú aj pre menšie deti.dodal.