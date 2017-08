Pavol Frešo sa bude opätovne uchádzať o post šéfa BSK

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo počas tlačovej konferencie na tému Ohlásenie kandidatúry Pavla Freša. Doprava zdarma 30. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 30. augusta (TASR) - Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo sa bude opätovne uchádzať o tento post v tohtoročných novembrových voľbách. Oficiálne to oznámil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. V tejto funkcii je už druhé volebné obdobie, a to od roku 2009.Frešo uviedol, že už má vyzbieraný potrebný limit podpisov na to, aby mohol kandidovať ako občiansky kandidát. Voličov chce osloviť témou Doprava v Bratislavskom kraji zdarma.povedal Frešo. Projektom verejnej dopravy zdarma sa inšpiroval v hlavnom meste Estónska v Tallinne. Ak by sa podobne zaviedol v Bratislavskom kraji, má to podľa neho priniesť milióny eur, bez zvýšenia daní. Zámerom je motivovať ľudí, ktorí žijú v Bratislavskom kraji, no nemajú tu trvalý pobytu, aby si ho tu prihlásili.Verejná doprava zdarma by bola totiž určená len pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave a okolitých obciach a mestách v Bratislavskom kraji. Frešo dnes poukázal, že v kraji a v hlavnom meste momentálne býva 200.000 až 300.000 ľudí bez toho, aby tu mali trvalý pobyt. Cieľom preto je, aby sa ľudia prihlásili a samosprávy mohli poberať viac podielových daní.priblížil ešte začiatkom augusta Frešo.Momentálne 60 percent dopravy podľa neho hlavné mesto aj BSK už dotuje a potrebné je vybrať na daniach bez toho, aby sa zvýšili, ďalších 40 percent a venovať ich občanom.tvrdí Frešo. Pár sto eur, ktoré sa podľa neho venujú na každého obyvateľa kraja na dopravu zadarmo, prinesú desiatky miliónov eur do pokladnice nielen BSK, ale aj Bratislave, jej mestským častiam i obciam v rámci Bratislavského kraja.Svoju kandidatúru na post šéfa BSK doteraz oficiálne potvrdil aj poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Droba, bratislavský mestský poslanec a vicestarosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler a predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov Ľubomír Kolárik. Tiež spevák, moderátor a podnikateľ Martin Jakubec, líder neformálnej občianskej platformy Statoční ľudia slobody Rastislav Blaško, starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto i súčasný poslanec Zastupiteľstva BSK Rudolf Kusý a bývalý primátor Bratislavy a exminister školstva Milan Ftáčnik. O post predsedu BSK sa chce uchádzať aj súčasný starosta Vajnôr a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Mrva.