Pavol R. podal voči obvineniu sťažnosť, vinu odmieta

Bratislava 24. októbra (TASR) – Obvinený Pavol R. podal sťažnosť voči uzneseniu o vznesení obvinenia, svoju vinu popiera. Pre TASR to uviedol jeho obhajca Marek Para.povedal Para pre TASR.Jeho klienta však naďalej zadržiava polícia, podľa informácií obhajcu by sa v stredu (25.10.) malo rozhodnúť, či vyšetrovateľ v tejto veci podá podnet k návrhu na vzatie do väzby, alebo nie.Para tvrdí, že vo veci už vypovedali traja obvinení, výsluch posledného z nich je podľa jeho informácií naplánovaný na začiatok budúceho týždňa.Polícia bližšie informácie k prípadu neposkytla.uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. V pondelok (23.10.) povedal, že v prípade sú v súvislosti s trestným činom prípravy vraždy štyria obvinení, medzi nimi aj Pavol R.Portál sme.sk v pondelok priniesol informáciu, že vyšetrovanie bolo začaté na základe trestného oznámenia bývalého šéfa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, ktorý si už za iné vraždy odpykáva doživotný trest.Pavol R. mal byť podľa portálu podozrivý z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.Podľa medializovaných informácií okrem Pavla R. čelia obvineniu aj Miloš K., Róbert L. alias Kýbel a Mikuláš Č.