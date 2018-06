Pavol R. pred vyšetrovateľom poprel falšovanie zmeniek

Na archívnej snímke bývalý politik a spolumajiteľ televízie Markíza Pavol R. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. júna (TASR) – Exriaditeľ TV Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol R. absolvoval vo štvrtok dopoludnia výsluch pred vyšetrovateľom v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. K jeho obsahu, ani k svojmu obvineniu sa na radu svojho právneho zástupcu odmietol bližšie vyjadriť až do času, kým nebude rozhodnuté o jeho sťažnosti proti vznesenému obvineniu.vyhlásil Pavol R. pred novinármi po skončení výsluchu, ktorý trval necelé dve hodiny aj s prerušením kvôli procesným námietkam obvineného.doplnil.Pavol R. si v stredu (20.6.) večer prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa vo štvrtok dostaví o 8.00 h na výsluch. Vypovedal po tom, ako polícia v stredu zadržala v jeho byte druhého obvineného v prípade – podnikateľa Mariana K.Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Mariana K. a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Mariana K. žiada od Pavla R. a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.Podľa informácií medializovaných v máji Marian K. zobral zo súdu zmenky, odôvodnil to tým, že ich chce expertízne preskúmať. Pojednávanie v zmenkovom spore, ktoré sa malo uskutočniť v stredu, bolo zrušené, a to z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania.Televízia podala trestné oznámenie na Mariana K. a Pavla R. za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá NAKA. Vysielateľ tiež požiadal Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom K. riadne splnili daňové povinnosti.