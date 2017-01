Pavol Zajac z KDH opätovne vyzýva Jozefa Holjenčíka na odstúpenie

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef Holjenčík počas tlačovej konferencie, na ktorej informuje o nákladoch na energie v roku 2017. Bratislava, 13. decembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 27. januára (TASR) – Ceny za distribúciu energií išli hore aj na východe Slovenska. Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede v Prešove podpredseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac. Podľa jeho slov to umožnilo cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na čele s Jozefom Holjenčíkom. Preto ho KDH opätovne vyzýva, aby odstúpil z funkcie.Zároveň predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) odkazuje, že ľudia na východe Slovenska nie sú občanmi druhej kategórie. Majú tu najdrahšiu elektrinu, vodu, nemajú tu diaľnice, preto sa netreba čudovať, že tu neprichádzajú investori a sú tu v priemere najnižšie platy. „povedal Zajac.Ďalej uviedol, že sa mu ozvali starostovia, majitelia menších firiem aj bežní ľudia, ktorí sa sťažovali na zvýšenie preddavkov za elektrinu. Citoval z mailovej komunikácie so starostom Stebníckej Huty a rovnaké poznatky má aj obec Becherov v okrese Bardejov:napísal starosta obce Stebnícka Huta Gabriel Šiba. Poplatok sa v tomto prípade zvýšil o 127 %. Nie všetky samosprávy si to všimli, lebo zálohové platby sú rozpísané do viacerých položiek.Zajac uviedol, že sa mu ozývajú aj ľudia, ktorí majú v severovýchodných obciach domy po rodičoch a využívajú ich na chalupy, kde spotrebujú málo energie. Uviedol konkrétny prípad, kde sa občanovi zvýšil poplatok z 20 eur na preddavkovú platbu vo výške 171 eur. Dôvodom je tarifa za prístup do distribučnej sústavy, za ktorú vlani zaplatil jedno euro za mesiac, v tomto roku to vychádza na 11 eur mesačne.Konkrétne poznatky z praxe uviedol aj energetický audítor Anton Novák zo Sabinova, ktorý menoval enormné zvýšenie faktúr za elektrinu pre zberný dvor (zvýšenie o 80 %), garáž pre hasičské vozidlo (o 100 %), stolárska dielňa (o 100 %), bytový dom s výťahom a osvetlením na schodišti (o 66 %). Výrazné zvýšenie je tiež na vysokom napätí. Rozdiel po zvýšení cien medzi jednotlivými krajmi je 23 % v neprospech východu.