PayPal lokalizuje svoje služby na Slovensku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (OTS) - PayPal je globálnou platformou, ktorá umožňuje ľuďom platiť, posielať peniaze a akceptovať platby online. Odkedy PayPal sprístupnil svoje služby na Slovensku, uviedol na slovenskom trhu mnohé produkty a funkcie, vrátane Ochrany kupujúceho a predajcu, ktorá sa vzťahuje aj na digitálne tovary, Preplatenie nákladov na vrátenie tovaru, PayPal.Me a One Touch. Avšak až doteraz neboli služby PayPal k dispozícii slovenským zákazníkom v ich lokálnom jazyku. Od piatku, 4. mája je jadro obsahu na webstránke PayPal (a neskôr aj v mobilnej aplikácii PayPal) dostupné aj v slovenčine.Lokalizácia do slovenčiny zjednoduší používanie služieb PayPal pre slovenských spotrebiteľov a obchodníkov. Samozrejme, ľudia, ktorým pri používaní PayPalu anglický jazyk vyhovoval, majú možnosť vrátiť sa k preferovanému jazyku.“ komentuje, generálny riaditeľ spoločnosti PayPal pre strednú a východnú Európu. „Používatelia na Slovensku budú mať prístup k lokálnej webstránke PayPal a neskôr k mobilnej aplikácii PayPal v slovenskom jazyku. To zahŕňa lokalizáciu nasledovných funkcií: vytvorenie účtu, správa platieb a profilu, inštrukcie ako sa chrániť v prípade problémov s platbou alebo nákupom a takisto aj ako získať náhradu v prípade vrátenia tovaru, často kladené otázky, marketingová komunikácia, informačné newslettre o nových spoluprácach a výhodných ponukách v rámci lokálnych aj medzinárodných e-shopov. Zákaznícka podpora je naďalej dostupná v angličtine, avšak články v centre pomoci PayPalu budú už k dispozícii v slovenčine pre prihlásených používateľov.To znamená, že milióny Slovákov budú môcť nakupovať a platiť ešte jednoduchšie prostredníctvom jednej z najpopulárnejších online platobných metód, pretože ide o bezpečnejší a šikovnejší spôsob platieb online len na pár klikov. Slovenskí obchodníci môžu odteraz vystavovať faktúry v slovenčine, pričom všetky dôležité informácie budú mať zobrazené v lokálnom jazyku.Na Slovensku využíva internet viac ako 75 % populácie. Mnohí Slováci ho využívajú na online nakupovanie, ktoré sa stalo obľúbeným spôsobom pre zadováženie tovarov. Až 7 z desiatich Slovákov uskutočnilo online nákup v sledovanom období, pričom medzi najpopulárnejšie nákupné kategórie patrí oblečenie, spotrebná elektronika a zábava (knihy, filmy, hudba a hry).