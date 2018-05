Paypal plánuje najväčšiu akvizíciu, chce kúpiť švédsku firmu iZettle

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

San Jose 18. mája (TASR) - Americká online platobná služba Paypal plánuje prevziať švédsku firmu iZettle, čo bude predstavovať jej doteraz najväčšiu akvizíciu. Paypal potvrdil, že transakcia bude mať hodnotu 2,2 miliardy USD (1,86 miliardy eur).Švédska spoločnosť iZettle si meno urobila predajom mobilných čítačiek kariet, s ktorými mohli prijímať platby aj menší predajcovia, napríklad, stánky na trhoch či mobilné predajne potravín. Akvizícia by výrazne posilnila pozíciu Paypalu v tejto oblasti a zároveň mu umožní expandovať v Európe a Latinskej Amerike, kde má iZettle široké zastúpenie.iZettle, ktorý vznikol v roku 2010 v Štokholme, v tomto roku počíta s tržbami zhruba 165 miliónov USD a objemom vykonaných platieb približne 6 miliárd USD. Paypal, ktorý do roka 2015 patril online platforme Ebay, je trhovou jednotkou v oblasti internetových platieb a jeho burzová hodnota je 94 miliárd USD.Paypal zvolil najvhodnejší čas pre akvizíciu, lebo iZettle len pred niekoľkými dňami podal žiadosť o uvedenie na burzu. Trhová hodnota by mohla dosiahnuť zhruba 1,1 miliardy USD a úvodná ponuka akcií môže vyniesť 227 miliónov USD. Nie je výnimkou, že firmy sa predajú ešte pred uvedením na burzu, ak predaj vynesie majiteľom viac.(1 EUR = 1,1805 USD)