Pchjongjang: USA tlačia Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny

Na televíznej kombosnímke Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Soul 2. mája (TASR) - Severná Kórea obvinila dnes Spojené štáty z toho, že tlačia Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny. Táto reakcia KĽDR prišla po tom, ako dvojica amerických nadzvukových strategických bombardérov typu B-1B Lancer v pondelok uskutočnila v rámci ukážky sily spoločné manévre s juhokórejskou a japonskou armádou, uviedla agentúra Reuters.Bombardéry, ktoré podľa vyhlásenia amerických vzdušných síl vzlietli z americkej Andersenovej leteckej základne na ostrove Guam v Tichom oceáne, vykonali cvičný let v atmosfére vzrastajúceho napätia vyvolaného tvrdošijnými snahmi Pchjongjangu o realizáciu svojho jadrového a raketového programu, v ktorom KĽDR pokračuje aj napriek sankciám zo strany OSN a nátlaku USA.Americký prezident Donald Trump však vyhlásil, že je otvorený stretnutiu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom za vhodných okolností.Severná Kórea tvrdí, že lietadlá uskutočnilina jej území v čase, keď Trump avoči KĽDR.uviedla dnes severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.Napätie na Kórejskom polostrove je značné už niekoľko týždňov, pričom k nemu prispievajú obavy, že by Pchjongjang mohol uskutočniť svoju šiestu jadrovú skúšku, proti čomu sa stavia OSN, ako aj Čína ako jediný veľký spojenec KĽDR.