PČOLINSKÝ: Výkony kontrol NKÚ podpisoval aj Andrassy, nielen štatutár

Na snímke Peter Pčolinský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Minimálne 11 príkazov na výkon kontrol nepodpísal šéf a štatutár Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík, ale generálny riaditeľ jeho kancelárie Ľubomír Andrassy. Počas parlamentnej rozpravy k výročnej správe NKÚ za minulý rok na to dnes upozornil poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina).Zároveň je presvedčený, že tým došlo k porušeniu zákona. Pčolinský preto žiada, aby parlament správu NKÚ nezobral na vedomie. Ak toto konanie Mitrík dostatočne nevysvetlí, poslanec zváži, že podá návrh na jeho odvolanie.Na margo kontrolnej činnosti úradu Pčolinský uviedol, že NKÚ vykonal v roku 2014 celkovo 533 kontrol, v roku 2015 ich bolo 549 a vlani len 360. Kým v roku 2015 musel každý kontrolór vykonať tri kontroly ročne, za Mitríka je to len 1,5 kontroly ročne na kontrolóra.odkázal.Pčolinskému sa tiež nepáči, že priemerný hrubý mesačný plat na tomto úrade je 1770 eur.pýtal sa.Mitrík na margo nižšieho počtu kontrol na jedného pracovníka reagoval, že na NKÚ bola v minulosti iná filozofia.vysvetlil. Objem zachránených štátnych peňazí je podľa Mitríka vysoký. Do správy sa však nedostali konkrétne čísla zámerne, pretože to nie sú objektívne čísla.V súvislosti s podpismi Andrassyho Mitrík upozornil, že má kompetenciu určovať vedúcim štátnym zamestnancom úlohy a povinnosti.uistil šéf NKÚ.Mitrík v záverečnom slove odpovedal aj na otázky poslancov, prečo jeho úrad nekontroloval výstavbu klientskeho centra v Bratislave.dodal.