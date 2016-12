PEDAGOGIČKA: Ľudia mylne hľadajú v autistoch Rain Mana bez citov

Na snímke vpravo autista za pomoci opatrovateľky pracuje v tvorivej dielni v domove sociálnych služieb Drahuškovo v Krajnom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. decembra (TASR) – Nie každý autista je spravidla geniálny ako Rain Man. Takisto nemusí byť zákonite agresívny, nespoločenský, bez humoru a citov. Ide o časté mýty, ľuďom to deformuje mienku o autistoch. Aj mylnými názormi sa im ťažšie integruje do spoločnosti. Tvrdí to špeciálna pedagogička Zuzana Csivreová. S autistami pracuje už 16 rokov. O svojich skúsenostiach nedávno prednášala na konferencii, ktorú organizovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA).K takýmto ľuďom treba podľa nej pristupovať otvorene a s rozvahou, dá sa na tom budovať vzájomná dôvera. Autizmus zjednodušene charakterizovala ako ". "" povedala Csivreová. Mnohí ľudia od nich očakávajú aj rýchle a správne riešenie ťažkých matematických úloh, čo takisto nemusí byť pravidlom. "," poukázala špeciálna pedagogička. Viacerí sú podľa nej veľmi vtipní, majú radi spoločnosť a často sa smejú.Ak je autista agresívny, chyba je podľa Csivreovej zväčša na človeku, ktorý s ním komunikuje.uviedla. Csivreová popiera, že každý autista je schizofrenikom. Takisto to označila za fámu.povedala špeciálna pedagogička. Viacerí sú podľa nej schopní budovať dlhodobé priateľstvá. Pripúšťa, že to chce čas, autista je podľa nej spočiatku plachý. Pobaví ju, ak je niekto názoru, že autista vníma druhého človeka ako vec." pýta sa.Spoločnosť podľa nej začína takýchto ľudí prijímať, ochota je podľa nej i na strane zamestnávateľov. Potvrdzuje to aj Ivan Štubňa zo SPOSA, ktorý je spoluautorom projektu "Autisti v práci". Zamestnať takýchto ľudí je podľa neho najprirodzenejším spôsobom, ako ich začleniť do spoločnosti. "" vysvetlil.Autisti si podľa neho často nájdu uplatnenie pri pomocných prácach. Pracovať dokážu aj tí s ťažšími poruchami. Prioritou podľa Štubňu je, aby sa akceptovateľne správali, musia sa tiež nechať viesť druhou osobou. Na Slovensku ich žije asi 40.000. Firmy za zamestnanie hendikepovaných ľudí dostávajú príspevky od štátu.