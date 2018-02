Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Pedagógovia môžu získať pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Výška úrokovej sadzby je stanovená na tri percentá a pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1000 eur do 15.000 eur, pričom pôžičky do 3000 eur sa poskytujú bez nutnosti ich zabezpečenia ručiteľom.informoval TASR riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania Pavol Kučmáš.Na pôžičky pre pedagógov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.400.000 eur. Z toho na žiadosti doručené do 28. februára vo výške 600.000 eur, do 30. júna 600.000 eur a na žiadosti doručené do 31. októbra je to 1.200.000 eur. Objem finančných prostriedkov vzrástol o 100.000 eur oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku.Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.