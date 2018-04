Pediater Asperger podporoval nacistický program, tvrdí nová štúdia

Izba duševného pracovníka. Ilustračná snímka. Foto: TASR - L. Roller Foto: TASR - L. Roller

Viedeň 20. apríla (TASR) - Rakúsky pediater Hans Asperger, podľa ktorého je pomenovaná jedna z foriem autizmu, zohral počas nacistickej éry úlohu pri vraždách zdravotne postihnutých detí. Vo svojej vo štvrtok zverejnenej štúdii to tvrdí viedenský historik Herwig Czech, ktorého citovala agentúra DPA.Asperger podľa neho odporučil dve postihnuté dievčatá do neslávne známej viedenskej kliniky Am Spiegelgrund, kde boli zavraždené spolu s ďalšími takmer 800 deťmi v rámci takzvaného eutanáziového programu nacistov. Czech sa tak snaží vyvrátiť rozšírený mýtus, že tento lekár bol odporcom národného socializmu.Asperger zohral nepriamu úlohu aj pri posielaní iných detí na smrť, keďže bol členom lekárskej komisie, ktorá rozhodovala, koho zmienená klinika prijme. Czech pre DPA uviedol, že Asperger nebol kľúčovou postavou eutanáziového programu, ale konal oportunisticky.tvrdí Czech.Termín Aspergerov syndróm bol zavedený do praxe v roku 1981, rok po úmrtí tohto pediatra. Dlho panovalo presvedčenie, že Hans Asperger chránil deti pred eutanáziou, pretože vyzýval na integráciudetí do spoločnosti.tvrdí Czech. Napriek tomu, že Asperger nebol členom nacistickej strany, podal si prihlášku do Nemeckého národnosocialistického lekárskeho združenia (NSDÄB).