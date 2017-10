Pedro Agramunt podal demisiu; čelil kritike pre návštevu Sýrie

Pedro Agramunt (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) - Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Pedro Agramunt oznámil dnes prostredníctvom Twitteru svoju rezignáciu na funkciu, ktorú zastáva od januára 2016.oznámil 66-ročný španielsky politik. Jeho odchod z funkcie požadovali všetky politické skupiny v PZ RE, ktoré mu vyčítali najmä návštevu Damasku z marca tohto roka, keď cestoval do Sýrie lietadlom poskytnutým ruskou vládou, a stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.V apríli PZ RE prijalo stanovisko, podľa ktorého Agramunt nemôže vykonávať a prijímať oficiálne návštevy, zúčastňovať sa na oficiálnych podujatiach ani vydávať vyhlásenia v mene tejto inštitúcie. V júni PZ RE schválilo hlasmi 158 z 324 poslancov postup, ktorý umožňuje odvolanie jeho predsedu z funkcie, čo sa doteraz nikdy nestalo. Rozprava o návrhu na odvolanie Agramunta bola naplánovaná na budúci pondelok, teda na úvod jesenného plenárneho zasadnutia tejto inštitúcie v Štrasburgu. V správe pre médiá PZ RE oznámilo, že táto rozprava sa už neuskutoční.Po rezignácii Agramunta sa novým úradujúcim predsedom PZ RE automaticky stáva najstarší z podpredsedov, ktorým je britský poslanec Roger Gale (74). V súlade s pravidlami inštitúcie bude túto funkciu zastávať až do zvolenia nového predsedu na nasledujúcom zasadnutí PZ RE.