Pedro Sánchez zloží premiérsky sľub v Španielsku zrejme v sobotu

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. júna (TASR) - Predsedníčka dolnej komory španielskeho parlamentu Ana Pastorová sa v piatok popoludní stretne s kráľom Filipom, aby ho informovala o výsledku hlasovania, ktorým poslanci vyslovili nedôveru vláde Mariana Rajoya. Informovali o tom noviny El País.V návrhu na vyslovení nedôvery sa ako nový premiér uvádzal 46-ročný líder socialistov (PSOE) Pedro Sánchez. Za predsedu vlády bude vymenovaný panovníkom, do ktorého rúk zloží sľub. Predpokladá sa, že k tomu dôjde v sobotu.Návrh na Rajoyovo odvolanie podporilo 180 poslancov. Proti hlasovalo 169 poslancov a jeden sa hlasovania zdržal.Okrem socialistov návrh na vyslovenie nedôvery Rajoyovej vláde podporili aj poslanci strany Môžeme (Podemos) a zastupitelia z viacerých regionálnych strán vrátane poslancov z Baskicka, Katalánska a Valencie či Kanárskych ostrovov.Proti návrhu hlasovali Rajoyovi ľudovci (PP), strana Občania (Ciudadanos), navarrská strana UPN a jeden poslanec za Astúriu.Hlasovania sa zdržala poslankyňa za Kanársku koalíciu.Doterajší premiér Rajoy musí ešte oficiálne podať demisiu do rúk kráľa.Na základe španielskych zákonov, ktoré majú zabrániť vytvoreniu mocenského vákua po vyslovení nedôvery vláde, sa novým premiérom stáva ten politik, ktorý takýto krok inicioval. Na čelo vlády nastupuje v momente, keď zloží prísahu do rúk panovníka, píše agentúra AP.Analytici upozorňujú, že Sánchez doteraz nezverejnil program svojej vlády, ktorej zloženie by malo byť známe zrejme na budúci týždeň.Jeho vláda by teoreticky mohla byť pri moci do roku 2020, socialisti však majú v 350-člennom parlamente len 84 poslancov, takže budú mať problém získať podporu pre vládne návrhy. Pozorovatelia preto predpokladajú, že za takýchto okolnosti sa predčasné voľby v Španielsku nedajú vylúčiť.Takýto názor v piatok na sociálnych sieťach zverejnil aj líder centristickej strany Občania Albert Rivera.napísal. Dodal, že jeho strana sa bude pripravovať ako alternatíva k doterajšiemu stavu, keď v Španielsku dominovali dve politické strany: Sánchezovi socialisti (PSOE) a Rajoyovi ľudovci, napísal El País.