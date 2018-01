Pekári žiadajú vládu, aby upravila zákon o cenách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Pekári vítajú dohodu sociálnych partnerov o postupnom zvýšení príplatkov za prácu, od vlády však žiadajú, aby začala konať aj pri úprave zákona o cenách. Ten stanovuje minimálne ceny, za ktoré by mali pekári dodávať chlieb a pečivo do obchodov.Vďaka dohode sociálnych partnerov uvidia pracujúci na výplatných páskach viac v dvoch fázach. Prvé zvýšenie príplatkov za nočnú, či sviatočnú prácu pocítia zamestnanci už od mája tohto roka. Ďalšie zvyšovanie bude v máji budúceho roka. Zavedie sa aj príplatok za víkendovú prácu.Hoci zvýšenie príplatkov nie je podľa pekárov také dramatické, žiadajú, aby vláda vyriešila roky starý problém, ktorým je neaktuálny zákon o cenách. Práve ten má totiž určovať, za aké minimálne ceny môžu predajne a obchodné reťazce odkupovať základné pekárenské výrobky ako chlieb či rožky.uviedol v správe pre médiá predseda rady Vojtech Gottschall. Upozornil na to, že ceny, o ktorých hovorí súčasná legislatíva, sú štyri roky staré a ďaleko za skutočnými nákladmi.očakáva Gottschall.Slovenskí pekári už dlho upozorňujú, že majú čoraz väčší problém absorbovať nízke odbytové ceny, každoročne sa zvyšujúcu minimálnu mzdu, rast cien vstupov a najnovšie aj vyššie príplatky.Neaktuálnosť zákona o cenách ich však výrazne brzdí vo vyjednávaniach o dodávkach základných pekárenských výrobkov do niektorých obchodných reťazcov. Za súčasného legislatívneho stavu je úprava ich cien závislá od dohody dodávateľa s odberateľom, pričom štát do tejto cenotvorby nezasahuje, no v rokovaniach sú pekári často neúspešní. Pekári preto požadujú úpravu cenovej regulácie.priblížil Gottschall.Pekári rovnako požiadali vládu o zásadnú podporu ich návrhov pri príprave zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom navrhovaného zákona by podľa pekárov malo byť zásadné zlepšenie pozície dodávateľov vo vzťahu k odberateľom a prísnejšie posudzovanie nekalých obchodných praktík.