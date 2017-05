Peking nainštaloval odpaľovacie rampy na ostrove v Juhočínskom mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 17. mája (TASR) - Čína nainštalovala rampy na odpaľovanie rakiet na jednom zo sporných ostrovov v oblasti Juhočínskeho mora, na ktoré si robia nároky viaceré okolité krajiny. Oznámila to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na správy oficiálnej čínskej tlače.Odpaľovacie zariadenia boli nainštalované na Čínou kontrolovanom útese Fiery Cross Reef (čínsky názov: Jung-šu), ktorý je súčasťou Spratleyho ostrovov. Rampy majú slúžiť na odpaľovanie rakiet obranného systému Norinco CS/AR-1 55mm, zameraného na boj s takzvanými "žabími mužmi", teda príslušníkmi špeciálnych jednotiek cvičenými pre diverzný boj vo vode.Kedy došlo k inštalácií odpaľovacích rámp, nie je jasné. Podľa čínskych médií však išlo o súčasť opatrení, ktoré sa uvádzajú do praxe od mája 2014, keď Vietnam nainštaloval veľké rybárske siete v oblasti Paracelských ostrovov, ďalšieho sporného súostrovia v Juhočínskom mori.Peking útes Fiery Cross Reef intenzívne rozširuje, okrem iného tam už vybudoval aj letisko. Podobná výstavba prebieha aj na ďalších sporných ostrovoch ovládaných Čínou, ktorá pritom argumentuje potrebou obrany svojho teritória.Čína vznáša razantné nároky na takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje historickými dôvodmi. To vyvoláva odpor Vietnamu, Filipín, Malajzie, Taiwanu či Bruneja, ktorí v oblasti - zaujímavej z hľadiska moreplavby, rybolovu či predpokladaných zásob ropy a zemného plynu - vznášajú vlastné územné nároky.Počínanie Pekingu kritizujú Spojené štáty, ktoré v tejto súvislosti hovoria o militarizácií útesov v Juhočínskom mori, cez ktoré prechádza jedna z najdôležitejších plavebných trás sveta.