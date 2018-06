Peking odpovedal rýchlo na Trumpove clá za 50 miliárd USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. júna (TASR) - Čína sa nezľakla amerických sankčných ciel za 50 miliárd USD (42,63 miliardy eur) a v sobotu už na rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa odpovedala konkrétne. Štátna tlačová agentúra Sin-chua s odvolaním sa na ministerstvo obchodu informovala, že sa zavedie 25-% clo na 545 druhov tovaru dovážaného do Číny v celkovej hodnote 34 miliárd USD. Clo sa vzťahuje hlavne na agrárne komodity, autá a výrobky rybárskeho priemyslu.Clá na ďalších 114 druhov tovaru oznámi ministerstvo neskôr. Ak Spojené štáty prikročia k ďalšiemu kolu zvyšovania cla na čínske tovary, vláda v Pekingu „si vyhradzuje právo na primeranú odpoveď".Čínske štátne médiá ostro kritizujú najnovšie americké sankčné clá a varujú, že táto politika Washingtonu sa minie účinku. V dôsledku častej zmeny Trumpových rozhodnutí je predčasné hovoriť o tom, že dôjde k obchodnej vojne. Napísal to štátny denník China Daily. Dodal, že čínska pozícia je jasná:Denník Global Times v sobotu v úvodníku označil americké clá za nelogické a za pokus Washingtonu znížiť americký deficit s Čínou. Americká vláda sa pokúša pribrzdiť ďalší technologický vývoj Číny.Trump v piatok (14. 6.) oznámil, že od 6. júla vstúpia do platnosti americké sankčné clá na čínske tovary v hodnote 50 miliárd USD. Vzťahujú sa najmä na technologické výrobky. Deň predtým zaviedli proti USA sankčné clá EÚ, Kanada a Mexiko ako odpoveď na Trumpove clá na ich oceľ a hliník.Trump v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že nechce obchodnú vojnu s Čínou. Peking však roky využíval USA, ale Spojené štáty to už nechcú ďalej strpieť a strácať svoje technológie a intelektuálne vlastníctvo prostredníctvom nečestných obchodných praktík“.