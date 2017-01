Peking reaguje na Trumpa: O princípe jednej Číny sa nerokuje

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 15. januára (TASR) - O politike "jednej Číny" nemožno vyjednávať, uvádza sa v reakcii čínskeho ministerstva zahraničných vecí na najnovšie vyjadrenia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s Taiwanom." uviedol hovorca ministerstva Lu Kchang.Čínska vláda okrem toho uviedla, že Spojené štáty by mali "v plnej miere uznať vysokú citlivosť otázky Taiwanu" a "Vo vyhlásení sa zároveň uvádza, že "Čína je len jedna a Taiwan je jej neoddeliteľnou súčasťou"."Vláda Čínskej ľudovej republiky je jedinou legitímnou vládou zastupujúcou Čínu. Toto je fakt, ktorý uznáva medzinárodné spoločenstvo a ktorý nikto nemôže zmeniť," píše sa ďalej vo vyhlásení.V rozhovore, ktorý denník The Wall Street Journal uverejnil v piatok, Trump vyhlásil, že nebude rešpektovať záväzok USA o neuznaní Taiwanu, pokiaľ na čínskej strane nedôjde k výraznému pokroku v menovej a obchodnej politike. "" uviedol Trump.Začiatkom decembra čínska strana ostro protestovala proti Trumpovmu telefonickému rozhovoru s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Išlo o prvý rozhovor amerického novozvoleného alebo úradujúceho prezidenta s najvyšším predstaviteľom Taiwanu, odkedy Washington v roku 1979 prerušil diplomatické styky s Tchaj-pejom.Taiwan, ktorý sa oficiálne volá Čínska republika, má od roku 1949 vlastnú vládu, nikdy oficiálne nevyhlásil nezávislosť a Peking ho naďalej považuje za integrálnu súčasť svojho územia.Nezávislosť Taiwanu v súčasnosti uznáva iba 22 krajín sveta a Čína ho naďalej považuje za svoju odštiepeneckú provinciu, čo bráni začleneniu tohto ostrovného štátu do OSN a iných významných medzinárodných organizácií. Peking naďalej trvá na znovuzjednotení s Taiwanom.