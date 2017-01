Peking tento rok investuje do zlepšenia ovzdušia 2,7 miliardy dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 19. januára (TASR) - Čínska metropola Peking investuje v tomto roku 2,7 miliardy dolárov do boja proti znečisteniu ovzdušia. Časť týchto prostriedkov bude použitá na modernizáciu viac než 2000 tovární, ktoré prispievajú k znečisteniu, ako aj na výmenu používaného uhlia za tzv. čistú energiu na predmestiach a vyradenie 300.000 starších vozidiel produkujúce nadmerné emisie, uviedol dnes pekinský primátor Cchaj Čchi, ktorého citovala agentúra Sinchua.Čínske úrady vyvíjajú veľké úsilie na dosiahnutie zreteľného zlepšenia silne znečisteného ovzdušia krajiny, a to najmä v Pekingu a jeho okolí. Čínska metropola v priebehu uplynulých týždňov zaznamenala niekoľko smogových poplachov, čo si vyžiadalo dočasné zatvorenie niekoľkých tovární a školských zariadení.Nariadenia, ktoré tento týždeň zverejnil úrad pre energetiku, hovoria o celoštátnom zrušení zhruba stovky uhoľných elektrární, a to napriek tomu, že výstavba niekoľkých z nich sa už začala. Pekinské úrady v stredu spustili činnosť environmentálnej polície, ktorá bude poverená vykorenením nelegálneho spaľovania.