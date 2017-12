Peking zaviedol šestdňový bezvízový tranzit pre občanov 53 krajín

Dopravák s ochranným rúškom na tvári kráča po ulici v Pekingu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 28. decembra (TASR) - Občania 53 krajín sveta, cestujúci cez územie Číny, sa môžu od štvrtka až šesť dní zdržiavať v Pekingu, susednej provincii Che-pej a neďalekom pobrežnom meste Tchien-ťin. Informovala o tom agentúra Sinchua.Čínske úrady tak predĺžili túto lehotu, vzťahujúcu sa na tranzitné víza, z doterajších 72 na 144 hodín, a okrem Pekingu do programu pridali i ďalšie dve lokality.Opatrenie sa vzťahuje aj na krajiny Európskej únie patriace do bezvízového schengenského priestoru a tiež na občanov Spojených štátov, Brazílie, Mexika, Čile či Argentíny.Podľa denníka Žen-min ž'-pao, oficiálnych novín vládnucej komunistickej strany, musia občania 53 krajín, ktorí pricestujú do Číny lietadlom, vlakom alebo loďou, vstúpiť do krajiny aj ju opustiť z jedného zo šiestich stanovených vstupných terminálov. Musia mať pritom pri sebe platné cestovné doklady a lístky, ktoré ich budú oprávňovať pokračovať v ceste.Možnosť bezvízového pobytu v Pekingu na 72 hodín (tri dni) pre tranzit zahraničných turistov zaviedli už v roku 2013. Vlani čínske úrady zaznamenali 26.000 takýchto návštev, čo predstavuje 32-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku.