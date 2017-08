Pekinská vláda sprísni kontrolu investícií čínskych firiem v zahraničí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 18. augusta (TASR) - Pekinská vláda začne prísnejšie kontrolovať investície čínskych firiem v zahraničí. Nákupy hotelov, iných nehnuteľností, zábavných podnikov a športových klubov obmedzí. Uvádza to vyhlásenie vlády, ktoré v Pekingu zverejnili dnes.Čínske firmy v zahraničí investujú dobre, ale stretávajú sa aj s rozličnými rizikami, konštatuje sa v dokumente. V druhom vyhlásení sa hovorí oinvestíciách, ktoré sú mimo reálnej ekonomiky.Vláda teraz plánuje viacmiliardové investície na budovania ciest, železničných tratí a ďalšej infraštruktúry. Program má otvoriť nové obchodné trasy naprieč Áziou až do Afriky a do Európy.Čínske firmy v poslednom čase kúpili oba milánske futbalové kluby Inter a AC. Čínski podnikatelia sú veľmi aktívni aj v ekonomickej oblasti. Prevzali napríklad nemeckého výrobcu robotov - firmu Kuka. Takéto akvizície majú v strednodobom horizonte viesť k tomu, že sa Peking stane svetovou technologickou jednotkou.Vláda sa už určitý čas venuje kontrole pohybu kapitálu. Chce zabrániť jeho masívnemu úniku. Jej cieľom je, aby sa neprejavili negatívne stránky vývoja, ktorý môže priniesť súčasné spomalenie tempa hospodárskeho rastu, vysokú zadlženosť predovšetkým firiem a prehriatie trhu s nehnuteľnosťami. Toto potenciálne nebezpečenstvo viedlo vlani k silnému úniku kapitálu. Tento rok je vývoj v porovnaní s vlaňajškom podstatne menej nepriaznivý. Vyhlásenia však naznačujú, že situácia nie je ešte dosť dobrá, aby bola vláda spokojná.3 jns pop