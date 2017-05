PELLEGRINI: Ak sa dokázali nacistom postaviť naši dedovia,musíme aj my

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Z banskobystrického Námestia SNP musí zaznieť jasný hlas, že si vážime hodnoty, za ktoré naši starí a prastarí otcovia zomierali a že už nikdy nechceme zažiť to, čo počas druhej svetovej vojny. Povedzme v našom kraji fašizmu jasné nie. Zdôraznil to dnes vo svojom príhovore počas pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom v Banskej Bystrici podpredseda vlády Peter Pellegrini.Ako dodal, to, čo sa v súčasnosti deje v Banskobystrickom samosprávnom kraji, už ďalej pokračovať nemôže.konštatoval Pellegrini.Ako tiež uviedol, je smutný z toho, ako sa o meste, ktoré takmer 70 rokov symbolizovalo hodnoty demokracie a protifašistického odboja, vytvára nový, nelichotivý mediálny obraz. Nielen na Slovensku, ale i v Európe sa spája so stranou, ktorá si neváži, ba čo viac, znevažuje naše demokratické tradície a hodnoty, ktorá chce Slovensko vytrhnúť z EÚ a urobiť z neho doslova čiernu dieru Európy.pripomenul podpredseda vlády.Vyzval Banskobystričanov, Zvolenčanov, Detvanov, Krupinčanov či Horehroncov, aby spoločnými silami opäť postavili pevnú hrádzu proti nenávistnej ideológii, plazivo šíriacemu sa fašizmu a xenofóbii. Aby prestali tolerovať faloš a pretvárku a aby proti novým mýtom a prekrúcaniu histórie bojovali s podobným nasadením a presvedčením, ako naši dedovia proti nacistickým okupantom.dodal Pellegrini.