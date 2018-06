PELLEGRINI: Členovia vlády sa na vystúpení A. Kisku v NR SR zúčastnia

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas správy o stave republiky na pôde Národnej rade Slovenskej republiky, archívna snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 13. júna (TASR) – Členovia vlády budú v stredu prítomní v parlamente počas toho, ako bude prezident Andrej Kiska prezentovať správu o stave Slovenskej republiky. Potvrdil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády.povedal premiér. Či sa na vystúpení Kisku zúčastní aj predseda Smeru Robert Fico, Pellegrini povedať nevedel. Je to podľa neho otázka na poslanecký klub.povedal novinárom. Opäť zopakoval, že od začiatku boli dohodnutí, že vláda SR tak, ako sa patrí, na vystúpení o stave republiky v sále bude a bude Kisku počúvať.Prezident SR Andrej Kiska vystúpi v stredu o 14.00 h v Národnej rade SR so správou o stave Slovenskej republiky. Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad kritizovala politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazovala na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity. V správe sa zastával sociálne slabých a nabádal na zlepšenie stavu.Kiska ešte pred svojím zvolením do funkcie hovoril, že má záujem vystupovať v parlamente, a to nielen so správou o stave spoločnosti, ale aj v prípade, "keby bolo niečo mimoriadne dôležité, na čo by bolo treba upozorniť parlament". Povedal tiež, že so správou by chcel vystupovať aspoň raz za rok. Prezident chodí pred poslancov NR SR v termíne okolo výročia jeho inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2014.