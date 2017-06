Pellegrini: Do budúcnosti by nemali občania nosiť potvrdenia na úrady

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. júna (TASR) – Do budúcnosti by mali byť občania odbremenení od nosenia rôznych potvrdení na úrady. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) je totiž presvedčený, že informatizácia verejnej správy napreduje. Skonštatoval to počas dnešnej Hodiny otázok v parlamente.skonštatoval v pléne parlamentu.Na súčasný stav informatizácie verejnej správy sa Pellegriniho v pléne pýtala opozičná poslankyňa Silvia Shahzad (OĽaNO-NOVA). Zaujímal ju najmä harmonogram, podľa ktorého by sa dalo jasne deklarovať, že odkedy a ktoré potvrdenia si budú úrady medzi sebou vymieňať a od týchto povinností budú odbremení občania.Pellegrini priblížil, že v súčasnosti sú už za referenčné registre vyhlásené register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, register fyzických osôb, register daňových subjektov a informačný systém služieb zamestnanosti.priblížil Pellegrini s tým, že do budúcnosti by mali mať úrady prístup napríklad aj k informáciám týkajúcich sa nehnuteľností.pripustil Pellegrini s tým, že k tejto problematike bude potrebná diskusia.Na informatizáciu, a teda aj na zlepšenie služieb pre občanov a firmy, by mali ísť najmä peniaze z eurofondov.dodal Pellegrini.