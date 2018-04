Pellegrini: Dočasný policajný prezident môže byť známy v polovici mája

Na snímke premiér SR Peter Pellegerini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. apríla (TASR) – Nový dočasne poverený prezident Policajného zboru by mohol byť známy v polovici mája. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je presvedčený, že na nové meno nebude potrebné čakať až do konca mája. Predseda vlády to uviedol v nedeľnej 25-mimoriadnej relácii Televízie Markíza.skonštatoval Pellegrini.O konkrétnych menách zatiaľ nevie, ale očakáva, že to bude profesionál a nebude to človek, ktorý by akýmkoľvek spôsobom vzbudzoval podozrenia, že má nejaké prepojenia na politické strany či obchodné skupiny.zdôraznil Pellegrini, ktorý si však nemyslí, že by poverený policajný prezident musel mať nutne hodnosť generála.V súvislosti s vyjadreniami predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý na nedávnom sneme strany uviedol, že vFico-Pellegrini vidí veľký potenciál a príležitosť, premiér skonštatoval, že to vníma rovnako.povedal Pellegrini. Podľa neho môže byť takéto delenie len na prospech veci, pretože vykonávať obe funkcie naraz, teda byť premiérom aj predsedom strany, musí byť extrémne náročné.Na otázku, či nevidí paralelu medzi Mikulášom Dzurindom a bývalou premiérkou Ivetou Radičovou, odpovedal záporne.doplnil Pellegrini, ktorý podľa vlastných vyjadrení nemá ambíciu stať sa predsedom strany.