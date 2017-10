Pellegrini: Informačné centrá by mohli fungovať do roku 2023

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini (vpravo) počas návštevy nových priestorov Informačno - poradenského centra v Trnave v stredu 4. októbra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 4. októbra (TASR) – Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes oficiálne otvoril na pôde Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Informačno-poradenské centrum (IPC), ktoré je súčasťou celoslovenskej siete, poskytujúcej komplexný informačný servis o eurofondoch. IPC v Trnave pracuje od septembra 2016, nové moderné priestory získalo prestavbou teraz.Vicepremiér za prítomnosti predsedu TTSK Tibora Mikuša predstavil výsledky projektu IPC na Slovensku.zdôraznil Pellegrini. Od svojho vzniku evidovali pracovníci centier 1270 konzultácií a zorganizovali 62 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo takmer 3000 ľudí.Pellegrini uviedol, že IPC by zatiaľ podľa zmluvy mali fungovať do decembra 2018, projekt je rozpočtovaný 2,1 miliónmi eur, čo je zhruba 300.000 eur na jedno IPC.dodal podpredseda vlády. Zároveň informoval, že by v nasledujúcich týždňoch mal k trom pracovníkom IPC v každom kraji pribudnúť štvrtý, špecializujúci sa na verejné obstarávanie.povedal Pellegrini. Dodal, žena veľký dopyt po informáciách, týkajúcich sa práve verejného obstarávania.Dnešná návšteva vicepremiéra v Trnave bola súčasťou 3. rokovania Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 za účasti zástupcov Európskej komisie.povedal Pellegrini.