PELLEGRINI:Lunter má vo voľbách v BBSK ako jediný šancu zdolať Kotlebu

Na snímke Peter Pellegrini Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Prieskum agentúry FOCUS jasne ukázal, že rozhodnutie strany Smer-SD podporiť kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera bolo absolútne správne. Konštatoval to dnes po zverejnení výsledkov preferencií kandidátov na predsedu BBSK, v ktorých dominoval Lunter s 30,9 %, podpredseda vlády a strany Smer-SD Peter Pellegrini. Podľa neho to jasne ukazuje, že ako jediný má reálnu šancu poraziť Mariana Kotlebu v súboji o post šéfa kraja. Kotleba v ňom totiž dosiahol 22,2 %.zdôraznil Pellegrini.Agentúra FOCUS robila prieskum verejnej mienky formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1023 respondentov. Z výsledkov tiež vyplýva, že 11,3 % respondentov by nešlo voliť, 29,8 % odpovedalo "neviem, nie som rozhodnutý/á" a 1,3 % odmietlo na otázku odpovedať.Pre Luntera sú tieto výsledky zaväzujúce a povzbudením. Ako dnes na tlačovej besede zdôraznil, je dôležité, aby obyvatelia BBSK prišli 4. novembra k volebným urnám, aby výsledky boli rozhodnutím veľkej časti občanov a nielen úzkej skupiny.Lunter sa opakovaným verejným prísľubom zaviazal, že ak na konci septembra nebude najsilnejším demokratickým kandidátom, vzdá sa v prospech najsilnejšieho.dodal.