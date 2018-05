Pellegrini: Meno policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch

Premiér SR Peter Pellegrini prichádza na slávnostnú večeru pred začiatkom summitu EÚ - Západný Balkán v Sofii 16. mája 2018. Summit v Sofii bude o digitalizácii, Iráne a USA aj o západnom Balkáne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) – Meno nového policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).povedal Pellegrini.Dotkol sa aj zákona, ktorý upravuje nový spôsob ustanovenia policajného prezidenta do funkcie a momentálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.vysvetlil Pellegrini.Dodal, že pre neho je dôležité, aby bol na miesto policajného prezidenta vymenovaný človek, ktorý nebude vzbudzovať akékoľvek pochybnosti, že by polícia mohla konať