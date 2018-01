Pellegrini: Musíme sa stať živými pamätníkmi a nezabudnúť na obete

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrý Grúň/Kľak 21. januára (TASR) – Živí pamätníci Krvavej nedele 21. januára 1945, keď nacisti v Kľakovskej doline vyvraždili obyvateľov a vypálili dediny, postupne odchádzajú na večnosť. My ostatní preto nesmieme dopustiť, aby svedectvom na tragické udalosti zostali len nemé pamätníky, všetci sa musíme stať živými pamätníkmi a nezabudnúť. Uviedol to v nedeľu na spomienkovom zhromaždení pri príležitosti 73. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak v Žarnovickom okrese podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Ako v tejto súvislosti pripomenul, bolo povinnosťou občanov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) urobiť reparát a napraviť chybu spred štyroch rokov. Už sa nemusia hanbiť za to, kto stojí na čele BBSK.zdôraznil Pellegrini.Dodal, že Slovensko je v súčasnosti ostrovom pokoja, mieru, stability a bezpečia pre všetkých, ktorí v krajine žijú.Pamiatku obetí Krvavej nedele si uctil i poslanec Národnej rady SR Boris Kollár (Sme Rodina). Konštatoval, že po Slovensku sa šíria pomýlené ideológie,povedal Kollár. Vyzdvihol hrdinskosť a silu ducha obyvateľov Ostrého Grúňa a Kľaku, ktorí sa po druhej svetovej vojne dokázali vrátiť do obcí a vybudovať ich do súčasnej podoby.Masaker v Kľakovskej doline je spôsobom vykonania považovaný za najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území našej krajiny. Za pomoc partizánom nemecké nacistické ozbrojené zložky v spolupráci so slovenskými kolaborantmi zavraždili 148 obyvateľov, prevažne ženy, deti a starých ľudí. Následne ich dediny vypálili.