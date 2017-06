PELLEGRINI: Neakceptujem výzvu, že pri zmluve o .SK nemám robiť nič

Na snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude akceptovať výzvy, aby správe národnej slovenskej domény "nerobil nič". Uviedol to dnes v reakcii na dnešný brífing iniciátorov výzvy NašaDoména.SK.priblížil.Pellegrini podľa svojich slov "nemôže akceptovať, že dnes je zmluva nevypovedateľná, ak si to neželá samotný dodávateľ služby a že dnes nie sú v zmluve povinnosti zálohovať všetky dáta v štátnom cloude". "Všetky takéto záležitosti sa snažím dostať do dodatku k zmluve, ktorú dnes máme. Aby neplatilo, že ak nepríde jedna strana z troch na zasadnutie komisie, že komisia je neuznášaniaschopná a nesmie zasadať. Toto všetko dám zo zmluvy 'povyhadzovať, tak je mojou povinnosťou práve že dodatok podpísať," zdôraznil.Petícia o zmene systému fungovania správy domény je podľa neho dlhodobý proces a chce to "zmenu filozofie"." dodal Pellegrini.Iniciátori výzvy NašaDoména.SK (Združenie poskytovateľov webhostingu v SR, zástupcovia Slovensko.Digital a ďalší podporovatelia iniciatívy) žiadajú podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby nepodpísal dodatok k zmluve s doterajším správcom národnej domény .SK.priblížil dnes v mene aktivistov na brífingu v Bratislave predseda Združenia poskytovateľov webhostingu v SR Ondrej Jombík.Národná doména je podľa neho stavebný kameň slovenského internetu, používajú ho firmy, inštitúcie, združenia či výskumné ústavy.podčiarkol Jombík.