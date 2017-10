PELLEGRINI: Nevidím dôvod, aby nám občania či firmy nosili dokumenty

Na archívnej snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Výsledky prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sú plne v súlade s aktivitami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Uviedol to podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na výsledky prieskumu, ktoré vo štvrtok prezentovala PAS. Podnikatelia v ňom považujú za najviac potrebné, aby sa obmedzilo dokladanie potvrdení úradom a obmedzilo sa opakované dokladanie osobných či firemných údajov a listín.povedal Pellegrini. Zákon by mal začať platiť v prvej polovici budúceho roka.Ide o prvý krok z celého radu opatrení, ktoré postupne majú prispieť k naplneniu princípu raz a dosť. Ten hovorí, že pokiaľ štát už o občanovi alebo firme nejaký údaj má, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho získa sám.Podobné odbúranie papierovania už ÚPVII nedávno predstavil aj pri elektronickom podávaní žiadostí o eurofondy v jeho systéme ITMS 2014+. Počet povinných príloh k žiadosti o príspevok sa výrazne znížil. Kým doteraz musel žiadateľ ako povinné prílohy žiadosti o NFP predkladať viaceré potvrdenia od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad daňového úradu, od všetkých zdravotných poisťovní či Sociálnej poisťovne), po novom si tieto údaje budú získavať riadiace orgány priamo z dostupných registrov a nebudú tým obťažovať samotných žiadateľov.Úrad podpredsedu vlády bude v priebehu nasledujúcich mesiacov predstavovať aj ďalšie opatrenia, ktoré by mohli pomôcť znížiť byrokraciu na Slovensku.