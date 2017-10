PELLEGRINI: Novela zákona o e-Governmente uľahčí ľuďom život

Na snímke podpredseda vlády SR pre informatizáciu a investície Peter Pellegrini. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Novela zákona o e-Governmente nepridáva žiadne povinnosti občanovi, naopak, mala by mu zjednodušiť život pri komunikácii s verejnou správou. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Právna norma z dielne jeho úradu vstúpi do platnosti v stredu 1. novembra.Zavádzajú sa aj sankcie pre úrady, ktoré budú pokračovať v doterajšom papierovom prístupe.zdôraznil Pellegrini. Úrad podpredsedu vlády pomáha jednotlivým rezortom využiť určené prechodné obdobia a riešiť konkrétne problémy, napríklad prostredníctvom individuálnych konzultácií.Novela zákona prinesie zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu či jednotné úradné doručovanie.dodal. Testovacia prevádzka online platieb na služby ministerstva vnútra by mala začať už počas novembra, všetky úrady by mali na ňu povinne nabehnúť najneskôr v apríli budúceho roka.Novela zákona sa zameriava na zjednodušenie výkonu verejnej moci elektronicky a na optimalizáciu výdavkov. Prostriedky za hardvér a softvér ušetrí štátu postupná migrácia centrálnych systémov na vládny cloud, ako aj posilnenie budovania centrálnych blokov. Tam, kde už existuje centrálne riešenie, si ministerstvá a úrady nebudú môcť vytvárať vlastné.povedal podpredseda vlády.Úsporu podľa Pellegriniho prinesie aj povinné centrálne doručovanie úradných rozhodnutí. Občanom, ktorí majú aktivovanú e-schránku, bude úradná pošta chodiť elektronicky, a tým, ktorí ju nemajú, príde v papierovej forme poštou. Rezorty nebudú rozosielať milióny úradných rozhodnutí vo vlastnej réžii, ale z jediného miesta, čo prinesie veľké zníženie nákladov.