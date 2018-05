PELLEGRINI ODMIETA, ŽE BY SA SR PODIEĽALA NA ÚNOSE VIETNAMCA

Bratislava/Berlín 2. mája (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmietol, že by sa Slovensko akýmkoľvek spôsobom podieľalo na prevoze vietnamského občana uneseného z Nemecka. Premiér to uviedol novinárom v stredu po ceste do Berlína, kde sa má stretnúť s nemeckou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.





So štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Ivanom Korčokom sa Pellegrini dohodol, že Slovensko predvolá vietnamského veľvyslanca v Bratislave, aby oficiálne vysvetlil okolnosti vlaňajšieho letu do Moskvy, na ktorý bol zapožičaný slovenský letecký špeciál."Za slovenskú stranu ako predseda vlády odmietam, že by sa Slovensko akýmkoľvek spôsobom podieľalo na nejakom prevoze uneseného vietnamského občana. O tom informáciu nemám a podľa dokumentov, ktoré som mohol vidieť a o ktorých má informovala pani ministerka Saková, sa takáto dotyčná osoba na palube nenachádzala," povedal premiér, ktorý sa plánuje obrátiť aj na slovenské tajné služby a žiadať ich o vysvetlenie, či mali informácie o takomto konaní.Pellegrini však pripustil možnosť, že sa dotyčná osoba mohla dostať na palubu a bola zneužitá pohostinnosť Slovenska, zatiaľ však podľa neho tomu nič nenasvedčuje. "Jediné, čo môže ukázať nejaké vyšetrovanie, že bola zneužitá pohostinnosť Slovenskej republiky a servis, ktorý sme vietnamskej strane poskytli, a nejakým spôsobom sa dotyčný dostať na palubu mohol, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by tak bolo," povedal.Predseda vlády odletel v stredu na jednodňovú zahraničnú pracovnú cestu do Nemeckej spolkovej republiky. V Berlíne ho popoludní čaká rokovanie so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ešte predtým ho prijme aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Novinárom vysvetlil, že s Merkelovou bude rokovať okrem bilaterálnych aj o aktuálnych európskych témach, medzi nimi o príprave viacročného finančného rámca."Očakávam, že rozpočet pre Slovenskú republiku bude oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu menší, na druhej strane by som bol ale rád, aby bol byrokraticky jednoduchší, aby bol flexibilnejší a mohli sme tie peniaze smerovať na tie priority, ktoré trápia Slovensko," vysvetlil. Merkelovú chce informovať, že pri hľadaní rezerv na nové priority sa javí, že najväčšou obeťou bude kohézna politika. "Dúfam, že sa nám podarí ešte toto zvrátiť," doplnil.Dopredu plánovaná návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa nemecké médiá opäť vrátili k téme únosu vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha (51), ku ktorému malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Na únose sa podľa nemeckých médií mala podieľať vietnamská tajná služba. Prípad spájajú i s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.Osobitný spravodajca TASR Ľuboš Kostelanský