PELLEGRINI: Ománsky trh je obrovskou príležitosťou pre slovenské firmy

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Maskat 17. októbra (TASR) - Omán predstavuje obrovskú príležitosť pre slovenské firmy, slovenské inovácie aj výskum a vývoj. Po sérii rokovaní s viacerými predstaviteľmi ománskej vlády počas svojej pracovnej cesty v metropole tejto krajiny to v pondelok (16.10.) konštatoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.vyzdvihol.Intenzívne sa podľa neho rokovalo napríklad o vytipovaní slovenských spoločností, ktoré by mohli prísť do Ománu pomôcť vytvoriť sieť subdodávateľov pre automobilový priemysel.priblížil Pellegrini.Veľký význam majú podľa neho pre Omán tiež vysokokvalitné balené potraviny s dlhou trvanlivosťou. Súvisí to aj s prípravou na prírodné katastrofy, ako sú požiare, zemetrasenia, záplavy, kedy dôjde k narušeniu dodávok čerstvých potravín.vysvetlil slovenský vicepremiér. Existuje tak napríklad priestor vytvoriť s miestnou firmou v Ománe spoločný podnik, ktorý by mohol takéto produkty vyrábať.Úlohou slovenskej delegácie po návrate z aktuálnej pracovnej cesty späť na Slovensko je vytipovať zoznam firiem, ktoré by mohli pôsobiť v perspektívnych oblastiach a mali by preto vycestovať do Ománu.dodal Pellegrini.Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ománom je v súčasnosti na nízkej úrovni, pripustil riaditeľ odboru zahraničného obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Tibor Buček. So slovenskou delegáciou sa v pondelok zúčastnil prvého slovensko-ománskeho podnikateľského fóra v Maskate.priblížil. V oblasti energetiky ide predovšetkým o technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Pri tradičných energetických surovinách ako ropa a plyn je táto krajina v Perzskom zálive naopak ich vývozcom do sveta.Rovnako si vie predstaviť investície z Ománu na Slovensku, a to predovšetkým v oblasti financií.konštatoval Buček s tým, že majú za sebou niekoľko vzájomných rokovaní, na ktorých ománskym partnerom ponúkli možnosti Slovenska.Dôležité v tejto oblasti sú podľa neho práve osobné kontaktydodal predstaviteľ SARIO na návšteve Ománu.