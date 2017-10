Pellegrini podpísal memorandum o spolupráci so spoločnosťou Mastercard

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, prezident spoločnosti Mastercard Europe Javier Perez počas podpisu memoranda o spolupráci 26. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 26. októbra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude spolupracovať so spoločnosťou Mastercard v oblasti technologických inovácií a tém s nimi súvisiacich. Obidve strany vo štvrtok v Bratislave podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.konštatoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Pôjde podľa jeho slov napríklad o konzultácie či pomoc pri strategickom plánovaní.opísal vicepremiér.Hovoriť budú podľa jeho slov aj o aktuálnej téme potreby zvýšenej bezpečnosti.doplnil Pellegrini. Poškodenie dôvery v celý tento systém by totiž podľa neho mohlo znamenať kolaps.Zároveň uviedol, že Slovensko predstaví v novembri možnosť používať platobné karty pri úhrade správnych poplatkov.avizoval. Prvé pilotné služby sa podľa jeho slov spolu s ministerstvom vnútra otestujú v novembri a v decembri by už mohli byť pustené do ostrej prevádzky.doplnil prezident spoločnosti Mastercard Europe Javier Perez.Medzi hlavné body spolupráce tak bude patriť napríklad aj rozvoj technologických informácií vo verejnom sektore či rozvoj technologickej infraštruktúry inteligentných miest. Ďalej pôjde o podporu platobných riešení, bezpečnosti platieb a identifikačných technológií. Príkladom toho sú napríklad online platby kartou za elektronické služby štátu.Spolupráca má totiž otvoriť tému implementácie moderných platobných riešení v štátnej správe, digitalizáciu riadenia výdavkov, platby pokút či zavedenie nových platobných metód. Napríklad na centrálnom portáli verejnej správy.Memorandum tiež avizuje podporu slovenských technologických firiem a začínajúcich podnikov, ale zameria sa aj na prácu s marginalizovanými komunitami a menej rozvinutými regiónmi.