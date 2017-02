Pellegrini:Popierači holokaustu nemajú mať priestor vo verejnom živote

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

Jeruzalem 1. februára (TASR) – Na miestach, ako sú tieto, si človek uvedomí, že akékoľvek prejavy extrémizmu a neznášanlivosti treba okamžite zničiť už v ich počiatkoch. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini to dnes uviedol pre TASR po prehliadke múzea holokaustu Jad vašem v Jeruzaleme.konštatoval podpredseda vlády.Peter Pellegrini je veľmi rád, že aj Slovensko prostredníctvom Múzea holokaustu v Seredi úzko spolupracuje s múzeom Jad vašem v Jeruzaleme.zdôraznil.Zároveň sa domnieva, že je dôležité pripomínať si históriu aj preto, lebo mnohí preživší holokaustu už nemajú toľko energie a kapacity, aby to svedectvo vyjadrili osobne.Podpredseda vlády taktiež ocenil odvahu Slovákov, ktorí počas vojny pomáhali zachrániť mnohé životy. V múzeu je im preto na počesť vytvorený pamätník Spravodliví medzi národmi.dodal Peter Pellegrini.Tento rok v zozname tých, ktorí získali izraelské štátne vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi, pribudli ďalší siedmi Slováci. Mená ocenených budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad vašem. Pripoja sa tak k takmer 570 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a takmer 27.000 jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.Titul Spravodliví medzi národmi je každoročným ocenením, ktorým sa vyjadruje úcta a obdiv nad veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí riskovali vlastný život pri záchrane prenasledovaných židovských spoluobčanov. Je prejavom vďaky židovského národa ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov.Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých bola založená v roku 1963 pri pamätníku Jad vašem a je vedená Izraelským najvyšším súdom. Väčšina ocenených zo Slovenska získala tento titul po roku 1990, keď došlo k obnoveniu diplomatických stykov medzi Česko-Slovenskom a Izraelom.