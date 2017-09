PELLEGRINI: Postavenie SR pri doméne .sk je silnejšie,ako bolo predtým

Na snímke vľavo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 7. septembra (TASR) - Postavenie SR pri doméne .sk je silnejšie, ako bolo pred podpisom dodatku k zmluve s prevádzkovateľom SK-NIC. Uviedol to dnes v Národnej rade SR v rámci Hodiny otázok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na kritiku opozičnej SaS a internetovej komunity ohľadom postupu jeho úradu pri riešení situácie s doménou.konštatoval.Pripomenul, že pôvodná zmluva o prevádzke národnej domény bola podpísaná už pred desiatimi rokmi. Slovensku sa teraz podľa Pellegriniho podarilo v dodatku k zmluve vyjednať napríklad blokačný mechanizmus.doplnil.Financovanie podľa neho zostalo vo výške 5 % z vybraných poplatkov pre daný kalendárny rok.priblížil podpredseda vlády. Štát bude mať podľa neho tiež možnosť odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k tzv. redelegácii správy domény v organizácii ICAAN.zdôraznil Pellegrini. Názory internetovej komunity sú podľa neho sčasti motivované "ich vlastným biznisom a nie blahom Slovenskej republiky."Upozornil, že ak by jeho úrad vyhovel ich požiadavke a odobral by správu domény .sk spoločnosti SK-NIC, Slovensku by hrozila medzinárodná arbitráž a veľké finančné sankcie. Jediným riešením, vďaka ktorému sa postavenie štátu aj internetovej komunity výrazne zlepšilo, bol teda podľa neho nový dodatok k zmluve.argumentoval Pellegrini. Slovensko má navyše podľa neho pri správe domény v súčasnosti dôveryhodnejšieho partnera ako predtým, pretože ide o medzinárodnú na burze kótovanú spoločnosť.