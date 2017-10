PELLEGRINI: Pri ohrození sa musia zneplatniť elektronické podpisy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ak sa potvrdí ohrozenie bezpečnosti, jediným možným riešením, ako zabezpečiť ochranu občanov, ktorí používajú elektronický podpis na elektronickom občianskom preukaze (eID) a neznehodnotiť dôveru ľudí voči elektronickým službám štátu do budúcnosti, bude okamžité zneplatnenie týchto podpisov. Vyhlásil to v utorok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).O týchto opatreniach rokovali zástupcovia príslušných štátnych orgánov už v pondelok (23.10.). Pellegrini tvrdí, že je na ministerstve vnútra, Národnom bezpečnostnom úrade a certifikačnej autorite, aby podrobne informovali verejnosť o ďalšom postupe.uviedol vicepremiér.Ako dodáva, týmto opatrením nebude dotknutá ani bezpečnosť a dôveryhodnosť služieb, pri ktorých sa používa elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom (BOK) bez potreby podpisovať zaručeným elektronickým podpisom, ako napríklad využívanie elektronických schránok.Opozičné strany SaS a Sme rodina vyzvali ministerstvo vnútra, aby do konca októbra zrušilo už existujúce certifikáty zaručeného elektronického podpisu a vysvetlilo ľuďom, čo majú robiť, ak bol ich podpis zneužitý. Opoziční poslanci sú tiež presvedčení, že vláda pri kauze zraniteľných čipov aj v slovenských eID ukázala aroganciu moci a sklamala dôveru ľudí.povedal na utorkovej tlačovej konferencii líder Sme rodina Boris Kollár. Preto vyzval ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a štátnu tajomníčku tohto rezortu Denisu Sakovú (nominantka Smeru-SD), aby zrušili už existujúce certifikáty tak, aby nebolo možné vytvárať zaručený elektronický podpis až do vyriešenia problému.Ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že dočasne deaktivuje všetky služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpispovedala štátna tajomníčka Saková.Viacerí experti v uplynulých dňoch upozornili, že výskumný tím z Masarykovej univerzity odhalil zraniteľnosť v čipoch, ktoré obsahujú aj slovenské občianske preukazy. Dôsledkom zraniteľnosti je možnosť vypočítať súkromný kľúč na základe verejného kľúča a následne elektronicky podpisovať dokumenty v mene obete. Znamená to, že nie je možné rozoznať skutočný podpis od podpisu vykonaného útočníkom.