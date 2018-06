Pellegrini sa nestretne s ochranármi z iniciatívy My sme les, dôvodom pracovná zaneprázdnenosť

BRATISLAVA 18. júna – Premiér Peter Pellegrini sa nestretne so zástupcami iniciatívy za väčšiu ochranu lesov na Slovensku My sme les, ktorú už podpísalo vyše 65-tisíc ľudí.Ako agentúru SITA informoval Karol Kaliský z My sme les, kancelária predsedu vlády ako dôvod odmietnutia uviedla pracovnú zaneprázdnenosť premiéra.

Žiadosť o stretnutie pritom posunula ministerstvu životného prostredia (MŽP) a ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).„Premiér Pellegrini sa s nami nestretne a posúva to na vybavenie dvom rezortom, MŽP a MPRV, ktoré nie sú schopné problém riešiť a vzájomne nekomunikujú,“ uviedol Kaliský. So zástupcami iniciatívy sa predtým odmietol stretnúť aj expremiér Robert Fico.Témou stretnutia s premiérom mala byť problematika akútnej potreby ochrany najvzácnejších lesov, zvýšenie štandardov národných parkov podľa medzinárodných kritérií, riešenia rozvoja regiónov na základe prírodného turizmu a dodržiavanie programu záchrany hlucháňa hôrneho.

O stretnutie s premiérom požiadali, pretože praktická realizácia potrebných zmien, vrátane zmien legislatívy, sa môže udiať len s podporou vlády.„Peter Pellegrini sa s nami odmietol stretnúť, aby sme spolu vyriešili záhadu miznutia národných parkov a viaznucu komunikáciu medzi MŽP a MPRV. Podpísal ortieľ smrti hlucháňovi a životu v našich lesoch,“ píše My sme les na sociálnej sieti.Ochrana vzácnych starých lesov úzko súvisí s ochranou hlucháňa, ktorý je na Slovensku na pokraji vymretia. Hlavnou príčinou veľkého poklesu jeho populácie je intenzívna ťažba dreva v horských oblastiach a úbytok starých lesov, ktoré obýva.Od roku 1972 klesla populácia hlucháňa na Slovensku asi o 76 percent, pričom tento trend pokračuje. Ministerstvo životného prostredia nedávno prijalo program záchrany hlucháňa, ten sa však nedodržiava a ťažba dreva, napríklad v Nízkych Tatrách, podľa My sme les naďalej pokračuje.