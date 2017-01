Pellegrini si vyskúšal auto budúcnosti, ktoré znižuje nehodovosť

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a infromatizáciu Peter Pellegrini Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prečítajte si tiež:

Peter Pellegrini odcestoval na trojdňovú pracovnú návštevu Izraela

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/Tel Aviv 30. januára (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini si dnes v uliciach Jeruzalema vyskúšal jazdu autonómnym automobilom. Urobil tak počas svojej niekoľkodňovej pracovnej návštevy Izraela, ktorá by mala prispieť medzi krajinami k rozvoju spolupráce i v oblasti automobilového priemyslu.Izraelské firmy sa špecializujú v tejto oblasti predovšetkým na technológiu autonómnych áut, teda áut schopných jazdiť bez vodiča vďaka senzorom. Najúspešnejšou firmou v Izraeli je spoločnosť Mobileye, ktorá pracuje na vývoji takýchto áut. Podpredseda vlády Pellegrini ju dnes navštívil a vyskúšal si jazdu na jednom z nich. "Je to veľmi zaujímavý pocit, keď idete deväťdesiatkou po ceste a vodič sa nedrží volantu, diskutuje s vami a ukazuje vám niečo na monitore. Vôbec sa nedotýka pedálov. Vozidlo je schopné detekovať dopravu pred sebou, za sebou, vedľa seba, bolo schopné predbehnúť pomaly idúce nákladné auto, zaradiť sa pred neho a pokračovať ďalej. Musím povedať, že to urobilo na mňa veľký dojem," opisoval svoje pocity pre TASR bezprostredne po jazde podpredseda vlády.Podľa riaditeľa globálneho predaja, marketingu a rozvoja obchodu izraelskej spoločnosti Liora Sethona by mali byť takéto autá budúcnosti oveľa bezpečnejšie, keďže ľudia sú podľa prieskumu zodpovední až za 93 percent autonehôd.zdôraznil Pellegrini.Autá fungujú na princípe akoby, ktoré zachytí a vyhodnotí preventívne hrozby v podobe napríklad dopravných značiek, či iných prekážok cestnej premávky. Ako uviedol Sethon, práve varovanie 1,5 sekundy pred možnou hrozbou môže pomôcť predchádzať 90 percentám nehôd.Je to možné prostredníctvom senzorov a procesorov slúžiacich na vizualizáciu prostredia, ktoré obklopuje auto. Technológiu je možné využiť i v klasických autách s vodičmi, ktoré napríklad pri mikrospánku vodiča dokážu varovať zvukovým signálom pred možnou hrozbou a tak zabrániť dopravnej nehode.informuje Pellegrini.Ako počas svojej prezentácie uviedol riaditeľ Sethon, v budúcnosti je na prepojenie rôznych áut potrebný 5G internet, avšak pre samotné auto a bezpečnú dopravnú prevádzku nevyhnutný nie je.konštatoval slovenský podpredseda vlády.Za najväčšiu výhodu rozpoznávania udalostí na ceste považuje zachraňovanie ľudských životov a taktiež aj znižovanie výdavkov na odstraňovanie nehôd, akými sú výjazdy záchranárskych tímov, úprava poškodenej cestnej infraštruktúry, množstvo poistných udalostí, náklady na opravy atď.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini v utorok (31.1.) vystúpi v rámci otvorenia svetovej konferencie CyberTech 2017 v Tel Avive. Ide o jednu z najprestížnejších konferencií tohto druhu vôbec. Konferenciu otvoria svojimi vystúpeniami predseda vlády Izraela Benjamin Netanjahu, guvernér štátu Michigan Rick Snyder a osobnosti zo sveta kyberbiznisu. Súčasťou slovenskej delegácie sú podnikatelia a predstavitelia start-upov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.