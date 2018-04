Pellegrini: SR kvóty odmieta, no bude prinášať iné riešenia migrácie

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel/Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovensko nechce v otázke migrácie prichádzať len s odmietavým postojom voči kvótam, no chce ponúkať aj návrhy, ako inak prispieť k riešeniu tejto témy. Počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom to vo štvrtok v Bruseli uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini. Schôdzke s novinármi predchádzalo ich osobné stretnutie.povedal Pellegrini.Návrhy, ktoré by v tejto otázke chcelo Slovensko priniesť na stôl, zatiaľ premiér nekonkretizoval, lebo - podľa neho - budú musieť byť výsledkom diskusii s partnermi v rámci EÚ i na domácej pôde. V reakcii na novinársku otázku však pripomenul, že keď Slovensko odmietlo kvóty, ponúklo Únii určitú mieru solidarity inou formou.priblížil Pellegrini.Juncker v tejto súvislosti povedal, že len málo obyvateľov západnej Európy vie, ako prispeli štyri krajiny V4, napríklad pokiaľ ide o pomoc utečencom v Líbyi. Dodal, že tieto štyri krajiny daliZároveň však Pellegrini v otázke migrácie vyjadril názor, žepovedal slovenský premiér. Dodal, že je presvedčený o tom, že EK do júna spoločne so Slovenskom nájde spôsob, ako tým najlepším možným spôsobom vyjadriť solidaritu Slovenska.Zdôraznil pritom, že Slovensko sa od 1. júla stane predsedajúcou krajinou V4.EK podľa Junckerových slov na toto predsedníctvo čaká s veľkými nádejami. On sám je presvedčený, že dôjde k zlepšeniu vzťahov medzi V4 a Komisiou, ktoré však podľa jeho slov nie sú až také zlé, ako sa na popisujú vo verejnom priestore.Pellegrini sa na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril aj k snahe, aby bol v rámci EÚ azylový systém vyriešený do júna. V súvislosti s novinárskou otázkou, či by nás v takom prípade opäť nemohli prehlasovať v Rade EÚ, uviedol, že verí v dobrú a otvorenú diskusiu a bude robiť všetko pre to, aby takýto moment nenastal.osobitná spravodajkyňa Lucia Schmidtová