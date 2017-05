PELLEGRINI: SR musí tak ako Fínsko začať diskutovať o budúcnosti

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Helsinki 17. mája (TASR) – Politici na Slovensku musia začať diskutovať o tom, čo čaká krajinu o 10 či 15 rokov, inak môže dopadnúť veľmi zle. Myslí si to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je na pracovnej návšteve Estónska a Fínska. V Helsinkách sa dnes stretol s členmi parlamentného Výboru pre budúcnosť.uviedol Pellegrini.Poslanci vo Fínsku vedia podľa neho odhodiť nabok svoje politické tričko a rozprávajú sa o tom, čomu bude čeliť krajina o 10, 15 rokov. Výbor pre budúcnosť bol založený pred 20 rokmi a jeho členovia mu potvrdili, že to, o čom diskutovali 10 alebo 15 rokov dozadu, sa vo Fínsku aj reálne deje, alebo sa už stalo.Podpredseda vlády je presvedčený, že toto na Slovensku absolútne absentuje. Podľa vlastných slov by bol nerád, aby sa krajina viezla len na vlne momentálnych úspechov a robila politiku tak, že reaguje iba na to, čo sa práve deje. Svet sa totiž mení veľmi rýchlo.opísal vicepremiér.Ako nevyhnutnú súčasť toho celého vníma školstvo a vzdelávanie. Ľudia už podľa neho nebudú schopní 20 alebo 30 rokov vykonávať prácu s jedným vzdelaním, pracovné miesta budú vznikať a zanikať a prichádzajúcim zmenám sa bude treba prispôsobiť.zdôraznil Pellegrini.Podpredsedu vlády na štvordňovej pracovnej návšteve Estónska a Fínska sprevádza delegácia zložená zo zástupcov akademickej obce a podnikateľov. Jej hlavnými témami sú elektronizácia verejnej správy, kybernetická bezpečnosť či udržateľný rozvoj. Pellegrini sa stretol aj s členmi vlády oboch krajín. Na Slovensko sa vráti dnes vo večerných hodinách.