Pellegrini: SR si plní záväzky pri čerpaní eurofondov v tomto roku

Bratislava 11. mája (TASR) - Ku koncu apríla tohto roka boli zverejnené výzvy na čerpanie eurofondov v objeme 10,8 miliardy eur. To predstavuje až 70 % prostriedkov, ktoré má Slovensko z eurofondov k dispozícii. Na dnešnej odbornej konferencii v parlamente to uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Konferencia bola zameraná na výzvy, problémy a riešenia pri eurofondoch.V tomto programovom období má Slovensko k dispozícii 15,5 miliardy eur.uviedol Pellegrini. Ku koncu apríla objem zazmluvnených prostriedkov v rámci všetkých fondov predstavoval 3,6 miliardy eur, čo tvorí 23,2 % z celkovej alokácie." podotkol Pellegrini s tým, že ambíciou je, aby do konca tohto roka bolo čerpanie na úrovni 12 %.avizoval Pellegrini.Opoziční poslanci ako aj odborníci však upozorňujú na viaceré problémy pri eurofondoch.uviedla na úvod konferencie opozičná poslankyňa OĽaNO-NOVA Veronika Remišová. Druhým problémom je podľa nej aj zmysluplnosť projektov, lebo niekedy sa financujú aj zbytočné projekty.," podotkla Remišová.Podľa výkonného riaditeľa Slovensko.Digital Jána Hargaša je problémom aj to, že kontrakty sú niekoľkoročné.upozornil Hargaš. Taktiež je podľa neho slabá diskusia o projektoch ešte predtým, ako sa uskutoční obstarávanie. "tvrdí Hargaš.Pellegrini priznal, že nie všetko je na 100 %, ale štát sa snaží problémy eliminovať. Upozornil, že tento rok sa operačné programy riadia záväznými plánmi kontrahovania a čerpania. "" priblížil Pellegrini s tým, že sa pripravujú špecifické výzvy pre niektoré regióny. "vymenoval niektoré z opatrení Pellegrini.O problémoch je podľa neho potrebné hovoriť.dodal Pellegrini.