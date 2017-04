Pellegrini: Štáty EÚ chcú zachovať politiku kohézie aj po roku 2020

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Brusel/Luxemburg 25. apríla (TASR) - Ministri členských krajín EÚ zodpovední za politiku súdržnosti (kohézie) sú jednotní v názore, že kohézna politika by mala pokračovať aj po roku 2020. Uviedol dnes podpredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.Pellegrini pre TASR pripomenul, že hlavnou témou dnešných rokovaní Rady ministrov bolo ako priblížiť politiku súdržnosti občanom EÚ. Dodal, že kohézia je vhodný nástroj na to, ako pozitívne prezentovať projekt EÚ a výhody členstva v EÚ.Rada podľa jeho slov dnes prijala závery, v ktorých odporúča členským štátom viac a lepšie zviditeľňovať kohéznu politiku s jej pozitívnymi prínosmi pre Európanov.Pellegrini vo svojom vystúpení upozornil, že členské krajiny majú k dispozícii veľkú časť peňazí na publicitu a preto musia dávať veľký pozor ako tieto prostriedky účinne a moderne využiť.vysvetlil podpredseda vlády. Spresnil, že tak, ako sa aj komerčná reklama prispôsobuje novým trendom, aj oficiálne kampane by mali rešpektovať túto skutočnosť a narábať s vyčlenenými zdrojmi na publicitu účinnejšie a účelnejšie.Na otázku TASR, kto bude na Slovensku riadiť publicitu o výhodách kohéznej politiky, Pellegrini odpovedal, že v súčasnosti sa o publicitu tohto druhu stará každé ministerstvo zodpovedné za konkrétne projekty, najviac zdrojov je však v Operačnom programe Technická pomoc, ktorý má pod palcom Úrad vlády. Podľa jeho slov je logické prepojiť jeho úrad, ktorý má na starosti koordináciu čerpania eurofondov na Slovensku aj so zodpovednosťou za propagáciu kohéznej politiky a zdrojmi na to vyčlenenými.Druhou závažnou otázkou kohéznej politiky EÚ je, či prežije rok 2020, keď skončí súčasné viacročné rozpočtové obdobie. Pellegrini ocenil, že dnešné diskusie o podobe budúcej politiky súdržnosti nadviazali na tie, ktoré koncom minulého roka viedlo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.opísal situáciu Pellegrini. Podľa jeho slov však treba očakávaťs ministrami financií EÚ a s Európskym parlamentom. Ako však dodal, všetci ministri zodpovední za kohéznu politiku, bez ohľadu na to, či sú z krajín čistých platiteľov alebo čistých príjemcov, vedú diskusie o kvalitatívnej forme budúcej kohéznej politiky.uviedol v závere.